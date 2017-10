Dimenticare i passi falsi in campionato contro Atalanta e Lazio e rialzare la testa in Europa: la Juventus torna in campo per la terza giornata dei gironi di Champions League e all'Allianz Arena ospita lo Sporting Lisbona (fischio d'inizio ore 20.45). Primo scontro ufficiale tra le due squadre, appaiate in classifica nel girone con 3 punti, i bianconeri si affidano alle statistiche: imbattuti in casa in Europa da 20 partite (l'ultimo ko nel 2013 contro il Bayern Monaco) e ha vinto 10 delle ultime 14 partite in Champions League. Sorride anche il bilancio con le portoghesi: 5 vittorie su 7 partite in casa (1 pareggio e 1 sconfitta nel 1967/68 con il Benfica), mentre lo Sporting in campo europeo non ha mai vinto in trasferta in Italia (4 pareggi e 10 sconfitte). Sporting allergico ai pareggi (4 vittorie e 9 sconfitte nelle ultime 13) e sempre 'perforato' nelle ultime 30 partite in Champions, ma a far tremare la Juve c'è Jorge Jesus: l'attuale allenatore dello Sporting nel 2014, quando era alla guida del Benfica, negò ai bianconeri la finale di Europa League, giocata proprio nello Juventus Stadium.



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Juventus-Sporting Lisbona.



FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus: Buffon; Sturaro, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.



Sporting Lisbona: Rui Patricio; Piccini, Coates, Mathieu, Coentrao; Battaglia, William Carvalho; Gelson Martins, Bruno Fernandes, Acuña; Dost..