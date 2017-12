Uno stadio, un bene di lusso. I prezzi dei biglietti dell'Allianz Stadium, la casa della Juventus, non sono per tutte le tasche, la conferma arriva da uno studio della Bbc che ha analizzato il costo degli abbonamenti annuali in Gran Bretagna, prendendo in considerazione tutti i campionati, dalla Premier alla Irish Premiership, facendo un paragone con quelli dei principali tornei europei. Quest’anno per comprare quello che gli inglesi chiamano un "season ticket", ovvero un abbonamento, nel settore più caro dell’Allianz servivano 1672 euro, il prezzo più alto tra tutte le squadre italiane. Dal 2012, anno del primo rinnovo, il prezzo medio degli abbonamenti nell’impianto bianconero è lievitato del 44 per cento.



SEMPRE PIENO - Vista però la velocità con cui vengono vendute le tessere annuali (anche quest’anno ne sono state messe a disposizione 29.300, pari al 70 per cento della capienza dell’impianto, e sono state “bruciate” nell’arco di pochi giorni) - scrive Tuttosport - resta un lusso condiviso da molti che non vogliono rinunciare alla tessera anche per avere la prelazione sui biglietti di Champions. Del resto la politica della Juventus è quella di poter selezionare il pubblico, in stile Premier, con lo spettacolo riservato a pochi, e finché la squadra continuerà a vincere la domanda si manterrà sempre alta e il prezzo non scenderà.