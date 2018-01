in vista della prossima stagione. Secondo Tuttosport, nonostante il rinnovo del contratto in scadenza a giugno con la, il difensore olandeserimane il primo obiettivo per rinforzare la difesa dei bianconeri. Che, come si legge sul Corriere dello Sport in edicola oggi, sono anche sulle tracce di. L'attaccante uruguaiano ex Napoli è sempre più stanco della convivenza conal: lamonitora la situazione.lo ha sempre considerato un grande centravanti, anche se finora non lo ha mai trattato veramente.La Repubblica analizza. Fateci caso:. Certe volte gioca persino di sponda, tipo quando gli è stato chiesto di unnon così campato per aria., ma in buona parte millantava.Su altri ci ronza invece attorno, o per interesse diretto o per un vantaggio indiretto: è l’inevitabile drogaggio della legge di mercato, se si muove la Juve i prezzi si alzano e così i giocatori o escono dalla disponibilità dei concorrenti o diventano così costosi da inchiodare il mercato altrui. Come nel gennaio scorso per, perché in prospettiva ha bisogno di centrocampisti freschi: un paio li prenderà, un altro paio li farà strapagare agli altri. E, il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com