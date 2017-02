Il 4-2-3-1 che ha liberato la voglia di gol di Gonzalo Higuain è il, nuovo, marchio di fabbrica della Juventus targata Massimiliano Allegri. Supportato da Mandzukic, Dybala e Cuadrado, il Pipita è ancora di più, qualora fosse possibile, l'incubo di ogni difesa, in Italia e in Europa. In attesa di sfidare il Porto in Champions League la prossima settimana, in casa bianconera si pensa al campionato e, ovviamente, al futuro.



STREGATI DA WILLIAMS - Futuro vuol dire mercato, mercato vuol dire rinforzi. E un nome nuovo rimbalza per l'attacco a tinte bianconere: Inaki Williams. Classe '94, in scadenza di contratto con l'Athletic Bilbao nel 2021, ha stregato, come riporta Tuttosport, Fabio Paratici, il braccio destro di Beppe Marotta. Forza fisica e velocità, può giocare sia esterno destro, suo ruolo naturale, che da attaccante che non dà punti di riferimento; c'è una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Intanto la Juve osserva, per la prossima estate. E se sarà ancora 4-2-3-1, da Torino sono pronti a iscriversi, con Borussia Dortmund e Liverpool, alla corsa per Inaki Williams.