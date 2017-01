Nome nuovo per il calciomercato della Juventus a centrocampo. Secondo Tuttosport, perso Witsel, i dirigenti bianconeri si sono interessati a Sergej Milinkovic-Savic (classe 1995) sotto contratto fino al 2020 con la Lazio, che chiede almeno 25 milioni di euro per il suo cartellino.



TERZINI SUL MERCATO - Sul taccuino ci sarebbe poi un altro nazionale serbo: il difensore Branislav Ivanovic, 33 anni il prossimo 22 febbraio, in scadenza di contratto a giugno col Chelsea. Al termine della stagione possono svincolarsi a parametro zero pure lo svizzero Lichtsteiner e il francese Evra. Infatti per la prossima stagione la Juve pensa al ritorno del giovane spagnolo Lirola dal Sassuolo e al suo connazionale Grimaldo del Benfica, classe 1995 scuola Barcellona.