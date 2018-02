Piace molto, non è una novità. Il nome di Leandro Paredes è sempre stato una costante in casa Juventus, potrebbe esserlo anche la prossima estate. Marotta e Paratici hanno pensato a lui ai tempi del Boca Juniors, quando cresceva all'ombra di Riquelme, hanno fatto un tentativo quando indossava la maglia della Roma, dopo il Mondiale in Russia potrebbero decidere di ripartire all'assalto. L'imput che arriva da San Pietroburgo è chiaro, Paredes si è già stufato dello Zenit e della Russia, e ha chiesto al suo entourage di trovargli una nuova sistemazione. Non è una questione economica, il club controllato dal colosso Gazprom è uno dei più ricchi d'Europa, ma di motivazioni, un ritorno nel 'calcio che conta' per l'ex numero 32 degli Xeneizes è una priorità.



CONTATTO - Il suo agente Pablo Sabbag nelle scorse settimane ha parlato con Paratici. Una chiacchierata esplorativa, nella quale sono stati ribaditi concetti già noti, la Juve segue Paredes, il giocatore gradisce l'opzione bianconera. Ma...esatto, c'è un ma. L'affare, messo così, sembra semplice, in realtà ci sono ostacoli da non sottovalutare. La valutazione che fa lo Zenit del cartellino, tra i 45 e i 50 milioni di euro (è stato pagato 23 milioni più 4 di bonus) e il forte interesse del Real Madrid, che a giugno con ogni probabilità lascerà partire Kroos e cerca un sostituto all'altezza. La Juve non è disposta a partecipare ad aste, a certe cifre non tratta. Ma siamo solo a febbraio, lo scenario entro l'estate potrebbe cambiare.