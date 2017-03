Dalla Francia arriva una frenata sull’affare Tolisso-Juventus, proprio da parte del giocatore. In un’intervista rilasciata all’Equipe, il calciatore classe '94 del Lione è stato interrogato sul proprio futuro rispondendo così: “Io sono sotto contratto con l'OL fino al 2020. Un accordo con la Juventus? No, non ho firmato nulla con la Juve”. Parole di circostanza, dettate dal fatto che il Lione sia ancora in corsa per un difficilissimo terzo posto in campionato (che garantirebbe l'accesso al playoff di Champions League) e soprattutto per l'Europa League dopo aver eliminato la Roma.



Contatti tra le parti ce ne sono già stati e altri ce ne saranno, con la Juve che punterebbe ad abbassare la valutazione monstre data dal presidente Aulas di circa 40 milioni di euro; i bianconeri vorrebbero inserire il cartellino di Lemina per ridurre la parte cash, mentre dal club francese, al momento, non si registrano segnali di apertura. Le parole di oggi di Tolisso fanno proprio il gioco della sua attuale società, con la Juventus in posizione d'attesa e comunque vigile anche su altri fronti.