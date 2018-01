Oggi i giornalisti di Rai Sport sono in sciopero. Per protestare contro il mancato acquisto dei diritti tv per il Mondiale di Russia 2018 e la possibile perdita di quelli per la Formula 1. L'azienda replica dicendosi "sorpresa del fatto che i giornalisti abbiano deciso di privare i telespettatori del loro autorevole commento" per il derby Juventus-Torino, gara valevole per i quarti di finale in Coppa Italia in programma questa sera con calcio d'inizio alle ore 20.45. Rai 1 trasmetterà soltanto le immagini.



La prima volta avvenne 30 anni fa: il 31 marzo 1988, nella partita amichevole Jugoslavia-Italia (1-1 con gol di Vialli, scambiato per Mancini dalla grafica della tv slava). L'incontro fu trasmesso anche da TV Koper-Capodistria, col responsabile Adriano Galliani che inizialmente annunciò la diretta senza commento per poi cambiare idea affidando la telecronaca a Sandro Piccinini. Nell'occasione ci fu l'esordio in Nazionale del milanista Paolo Maldini, entrato nella ripresa al posto di Francini.