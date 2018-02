Ritorna questa sera la Champions League, arrivata alla fase degli ottavi di finale. Due le partite in programma, entrambe alle 20.45: oltre a Basilea-Manchester City, tocca anche alla Juventus, che ospita all'Allianz Stadium il Tottenham. Ancora senza Dybala e Matuidi, ma con il rientrato Douglas Costa, i bianconeri affrontano per la prima volta gli Spurs in una competizione ufficiale Uefa.



LE STATISTICHE - La Juve è imbattuta nelle ultime 26 gare interne in Europa, di cui 22 in Champions League, una striscia che dura dall'aprile 2013 quando il Bayern Monaco vinse 2-0 a Torino. Nelle ultime 13 gare interne di Champions, la Juve non ha subito gol in 9 occasioni. I bianconeri hanno perso solo due delle ultime 19 gare di Champions, nella scorsa edizione contro Barcellona e Real Madrid. Il Tottenham è rimasto imbattuto durante la fase a gruppi, insieme a Barcellona, Besiktas e Liverpool. In Italia, il Tottenham ha vinto solo una volta in 8 precedenti, eliminando il Milan di Allegri dagli ottavi di finale della Champions League 2010/11. Solo in quell'occasione, il Tottenham ha raggiunto la fase finale di Champions League e non è mai avanzato oltre i quarti, eliminato nel 2010/11 dal Real Madrid.