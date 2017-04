Sarà 4-2-3-1 anche la prossima stagione. Con Massimiliano Allegri che ha cambiato la sua Juventus a stagione in corso, trovando maggiore solidità e un profilo europeo con le sue stelle tutte in campo, anche la dirigenza si muoverà di conseguenza sul mercato in estate. Marotta e Paratici sono, da tempo, alla ricerca di giocatori che possano giocare sulla trequarti, dove, senza Pjaca, vengono adattati Lemina e Sturaro. E di nomi sul taccuino della premiata ditta bianconera, ne spunta uno nuovo.



RIVALE IN CHAMPIONS - Il sogno è sempre Douglas Costa, che in estate lascerà il Bayern Monaco, sul quale però ci sono Chelsea e Manchester United. Altro obiettivo, non facile, è Bernardo Silva; quindi il nome nuovo, sempre dal Monaco, prossimo avversario in Champions: Thomas Lemar. Classe '95, cresciuto nel Caen, a Montecarlo dal 2015, ha realizzato in stagione 12 gol in 47 partite. Sarà il nazionale francese uno degli osservati speciali, come scrive Tuttosport. C'è, però, una contendente: l'Atletico Madrid del Cholo Simeone.