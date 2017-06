David Trezeguet ha parlato a margine della partita tra le vecchie glorie di Italia e Francia di Douglas Costa, obiettivo di mercato della Juventus: ''È un giocatore importante per il Bayern. Sappiamo che è uno che può dare un contributo alla nostra squadra. Al momento sappiamo solo che è sul mercato, poi dovremo parlare col Bayern. La Juve ha fatto due finali di Champions in tre anni. La qualità c’è ma non è abbastanza per vincere. Il livello è aumentato, ma adesso la Champions deve essere la priorità, continuando comunque a vincere in Italia''.