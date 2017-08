Marotta dice che il mercato in entrata della Juventus si è già chiuso con l'arrivo di Matuidi dal PSG, ma non è vero. Infatti i dirigenti bianconeri sono ancora al lavoro per rinforzare tutti i reparti: dall'attacco (Keita non tramonta e rispunta Schick, conteso da Inter e Roma) al centrocampo (Strootman è il sogno in alternativa ai vari André Gomes, Renato Sanches, Emre Can, N'Zonzi e Moussa Sissoko del Tottenham come ultimo nome nuovo) e alla difesa.



RIECCO MUSTAFI - Per il reparto arretrato, sempre secondo Tuttosport, la Juve sta ripensando a un vecchio pallino: Shkodran Mustafi. Il nazionale tedesco, 25 anni ex Sampdoria e Valencia, non sembra più così sicuro di voler restare all'Arsenal. Dove Wenger sogna di portare l'olandese del Southampton, Virgil van Dijk.



ALTERNATIVE - In parallelo i bianconeri portano avanti i contatti con l'argentino Garay del Valencia, cercato pure dal Manchester United. Più in salita la pista che porta a Jerome Boateng del Bayern Monaco. In lista c'è poi de Vrij, che però sta prendendo in seria considerazione la possibilità di rinnovare il contratto in scadenza con la Lazio inserendo una clausola di rescissione valida a partire dalla prossima estate.