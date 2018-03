Si avvicina un fine settimana ricco di impegni per l'intero settore giovanile bianconero, a cavallo delle festività pasquali. Di seguito gli impegni di tutte le squadre maschili, a partire dalla Primavera di Dal Canto che è rientrata dalla Viareggio Cup e sfiderà il Milan in un gustoso antipasto della sfida di Serie A tra le due prime squadre.



PRIMAVERA (Dal Canto)

Campionato: Juventus-Milan, campo "Ale&Ricky", sabato 31 ore 13



UNDER 17 (Pedone)

ABN-AMRO Cup - Amsterdam - Vs Siviglia, Anderlecht, J League - dal 31 marzo al 2 aprile



UNDER 16 (Barone)

Torneo "Maggioni Righi" - Borgaro Torinese, 30 marzo-2 aprile - vs Borgaro, Dinamo Kiev, Tottenham



UNDER 15 (Bovo)

Torneo "We Love Football" - Bologna - vs Genk, Sassuolo, Palmeiras - dal 28 marzo al 2 aprile



UNDER 14 (Panzanaro)

"Tournoi sans Frontieres" - Sens (Francia) - dal 30 marzo al 2 aprile - vs Olympique Marsiglia, Nantes, Odense, Grand Senonoais



UNDER 14 (Spugna)

Torneo "Ametis" dal 27 marzo al 1 aprile - vs Pertusa, Chieri, Charvensod



UNDER 13 (Moschini)

Torneo "Margine Coperta - Massa e Cozzile (PT) - dal 30 marzo al 2 aprile - vs Colorado Peaks, Pistoiese, Empoli, Livorno, Spezia



UNDER 13 (Valenti)

Torneo Italo-tedesco 2018 - vs Bayern Monaco, Lipsia, Borussia Dortmund, Roma, Napoli, Atalanta - Durrlewangstrasse - Stoccarda (Germania) - dal 30 marzo al 1 aprile



UNDER 12 (Sacchini)

Mundialito - Spagna - fino al 1 aprile



UNDER 12 (Beltramelli)

Memorial "Comparato" - Cairo Montenotte (SV) - sabato 31 e domenica 1 - vs Cairese - Ceriale - James - Genoa - Savona - Torino - Sampdoria



UNDER 11 (Marchio)

Torneo "Alpi Apuane" - Forte dei Marmi - dal 30 marzo al 2 aprile



UNDER 11 (Magri)

Mini Mondial Orvault - Nantes, Francia, dal 29 marzo al 1 aprile

Torneo Pro Settimo Eureka - Settimo Torinese, dal 30 marzo al 1 aprile - vs Pro Settimo Eureka - + da definire



UNDER 10 (Perri)

Algarve Youth Cup - Portogallo - dal 25 marzo al 1 aprile

Torneo "Città di Crema" - 2 aprile - vs Brescia/Chievo + da def.

Torneo Lucento - Torino - dal 31 marzo al 2 aprile



UNDER 10 (Calcia)

The Haugue U10 Tournament - Ado Den Haag (Olanda) - dal 30 marzo al 1 aprile

Torneo Lucento - Torino - fino al 29 marzo



UNDER 9 (Saporito)

The Haugue U10 Tournament - Ado Den Haag (Olanda) - dal 30 marzo al 1 aprile



UNDER 9 (Cucciniello)

Torneo "Pasqua ad Ischia" - dal 28 al 30 marzo

Torneo "Tatain" - Sarzana - vs Honved - Pesaro - Pro Sesto - Sarzana - Torino - Spezia - Roma - Empoli - 31 marzo e 1 aprile



UNDER 8 (Battaglia)

Torneo "Soccer Cup Segato Viola" - Reggio Calabria - Dal 30 marzo al 1 aprile

Torneo Lucento - Torino - fino al 29 marzo



UNDER 8 (Comito)

Torneo Lucento - Torino - dal 31 marzo al 1 aprile