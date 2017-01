C'era due anni fa, quando i sogni di gloria della Repubblica Democratica del Congo si frantumarono contro la forza e la solidità della Costa d'Avorio. Un'apparizione: 4 spezzoni e 84 minuti complessivi. Non doveva esserci quest'anno, quando il commissario tecnico Florent Ibengé aveva annunciato le convocazioni. Poi, il destino, come spesso accade, decide di prendere la penna in mano, scrivere e ribaltare le cose... Hervé Kage, numero 10 del KV Kortrijk, si ferma per infortunio ed ecco che si aprono le porte per Junior Kabananga. Che poi tanto Junior non è: 190 cm di altezza e forza, classica, africana. Prima punta nell'Astana di Stoilov, vista la presenza dei mostri sacri Mbokani e Bakambu agisce da esterno offensivo in nazionale, che sia 4-2-3-1 o 4-3-3. Cambia poco per J Kalonji.



3 gol in 3 partite, numero 6 sulle spalle e danze sfrenate per festeggiare con i suoi compagni. Marocco, Costa d'Avorio e Togo lo hanno visto ballare la Fimbu dance, ballo del popolo congolese, resa nota dall'artista Felix Wazewka e ora internazionale dalla banda guidata da Kabananga. Sciolto e dinoccolato nel danzare così come nel calciare. Perennemente con i calzettoni abbassati e gli scaldamuscoli



Nato a Kinshasa nel 1989 (dove 15 anni prima andò in scena The Rumble in the Jungle, quando il Congo era ancora Zaire, tra Foreman e Muhammad Ali), viene portato in Europa dall'Anderlecht, che lo preleva, in maniera non troppo limpida, dall'FC MK Etancheite. Poi una serie di prestiti: Germinal Beerschot e Roeselare, dove non brilla. Lo prende il Cercle Brugge, a titolo definitivo, e arrivano più gol: 13 in 64 partite. Nel 2015 va in Kazakisan, dove lo aspetta l'Astana: 5 gol, poi un altro prestito, in Turchia, al Karabsuspor. Un trasferimento che ha poco successo, ed ecco il ritorno all'Astana. Gol e continuità, in Kazakistan come in Europa League. Fisico da centravanti, corsa da esterno, ha un contratto in scadenza nel dicembre del 2017 e sogna Premier, la stessa dove c'è il suo connazionale Mbokani. La Coppa d'Africa come copertina, le note della Fimbu come colonna sonora: il Leopardo Kabananga è pronto a correre nell'Europa che conta.





