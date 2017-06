L'ex portiere del Milan Zeljko Kalac ha rilasciato un'intervista a Omnisport nella quale parla anche di Francesco Totti e della possibilità di vedere l'ex capitano della Roma nel campionato australiano. Queste le sue dichiarazioni:



"Totti è un grande giocatore e soprattutto lo è stato in passato. Se pensiamo all’esperienza australiana di Del Piero, tutti ci siamo resi conto che all’epoca in cui giocava a Sydney si trovava nella seconda fase della sua carriera, la A-League è un campionato duro. Totti ha grandi qualità ma non so quanto le sue gambe possano aiutarlo sulla corsa e c’è da considerare che in questo campionato si corre molto. In Australia esistono le figure dei marquee player, vale a dire giocatori che prendono ovviamente più soldi rispetto al giocatore medio australiano ma che danno un grande impatto sul campo. Quindi se si cominciano a prendere come marquee players calciatori di 40 anni, qual è il senso? Li si compra per avere una vera differenza sul campo o semplicemente per portare più spettatori a sedersi negli stadi? In questo caso allora sarebbe un discorso ben diverso".