A 10 milioni Kalinic aveva detto no, a 12 aveva detto vediamo, a 15 è pronto a dire sì. Questa è l'evoluzione della vicenda dell'attaccante croato pronto ormai a volare in Cina ed accettare la pioggia di milioni di euro che il Tianjin è pronto a gettare su di lui. Un addio in cui la Fiorentina, sinceramente, può fare ben poco, specie se i cinesi, come sembra, arriveranno a pagare interamente la clausola da 50 milioni di euro per il giocatore. Corvino ribadisce, ancora una volta, che alla Fiorentina non sono arrivate offerte ufficiali ma adesso Cannavaro può contare su Kalinic, pronto a dire sì, e allora l'operazione può davvero andare in porto. Quando? Il prima possibile, lo chiede la Fiorentina, ma con la Juventus all'orizzonte il giorno giusto può essere nella prossima settimana con Kalinic..