Kalinic e Babacar, insieme solo per gli autografi (ieri sono stati i protagonisti di un incontro coi tifosi al Fiorentina Store) ma mai o quasi mai in campo. Una convivenza praticamente impossibile tra i due. C’è stato un momento, a gennaio, nel quale Babacar ha sperato in una svolta: erano i giorni in cui il Tianjin stava provandole tutte per portare Kalinic in Cina e Baba era convinto che con la partenza del croato avrebbe finalmente trovato spazio.



In realtà, in quei giorni, scrive La Repubblica, Corvino si era mosso per portare a Firenze un altro titolare. Si parla di una proposta da 15 milioni di euro per Schick, rivelazione della Sampdoria. Alla fine, non se n’è fatto niente, anche perché Kalinic è rimasto e Babacar ha continuato a restare seduto in panchina. E pensare che l'ex centravanti del Dnipro era arrivato per fare la riserva del senegalese!