Contro il Genoa Nikola Kalinic dovrebbe partire dal primo minuto. L'allenatore del

Milan, Gennaro Gattuso ha come obiettivo principale quello di ritrovarlo. Eppure secondo il Corriere dello Sport il suo futuro a Milanello resta in forte dubbio e, in caso di offerte per lui, il club rossonero le prenderebbe in considerazione.