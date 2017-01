Da ambienti Sky è uscita la notizia che il Tianjn Quanjian ha intenzione di rilanciare per Nikola Kalinic. I cinesi che verranno in ritiro in Sicilia, sono ancora convinti di poter mettere le mani sul centravanti della Fiorentina e hanno ancora il tempo per farlo.



Cosa invece che manca, eventualmente, ai viola per trovare un sostituto, anche perché siamo a soli cinque giorni dalla chiusura delle trattative. E' sicuramente questo il pericolo da scongiurare in casa gigliata, anche se il no convinto lanciato dal giocatore la settimana scorsa, probabilmente mette la Fiorentina al riparo da qualsiasi sorpresa.