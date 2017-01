Vincenzo Morabito, agente e intermediario di mercato, svela a Radio Blu un retroscena su uno dei giocatori più chiacchierati del momento in ottica calciomercato, ovvero l'attaccante della Fiorentina Nikola Kalinic: 'Quest’estate mi ero fatto vivo con l’Everton per la cessione di Kalinic, si trattava di agosto e Corvino avrebbe preferito neppure sentire l’offerta. Ho avuto Erceg come assistito e devo dire che è un ragazzo a posto. Quando un giocatore è anche uomo e quindi ha una personalità forte, non lo convinci. Decide il giocatore e basta. In questa vicenda ho visto anche delle ingerenze non belle per una società come la Fiorentina. I viola dovrebbero chiarire certi punti, perché c’è un organigramma e andrebbe rispettato. Dalla giornata di oggi ne esce bene sia il giocatore che l’allenatore, mentre la società si è nascosta fino alla pubblicazione del comunicato'.