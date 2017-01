Kalinic in Cina, c'è una frenata. La trattativa, che sembrava essere a un passo dalla fumata bianca sulla base di 45 milioni di euro alla Fiorentina e 12 milioni di euro a stagione al croato, ha trovato un ostacolo a pochi metri da traguardo. Secondo quanto scrive gianlucadimarzio.com il Governo cinese avrebbe messo dei paletti inaspettati all'affare, considerando l'ingaggio offerto al giocatore. Il Tianjin di Cannavaro è ottimista, conta di prendere comunque Kalinic e sta lavorando per superare ogni problema. L'offerta ufficiale dovrebbe arrivare tra martedì e mercoledì, quando i cinesi avranno anche la risposta definitiva di Kalinic.



LE ALTERNATIVE - In attesa di capire gli sviluppi, la Fiorentina valuta le alternative: oltre a Simone Zaza, scaricato dal West Ham e corteggiato dal Valencia, e a Manolo Gabbiadini, per il quale c'è il forte interesse di Southampton e Wolfsburg, nelle ultime ore sta prendendo quota il nome di Luis Muriel, legato alla Sampdoria fino al 2019.