Sono giorni decisivi per il futuro di Nikola Kalinic. L'attaccante croato è stato regolarmente convocato per la gara di oggi con il Chievo in Coppa Italia. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, al giocatore sono stati prospettati una quarantina di milioni d'ingaggio per i prossimi quattro anni: logico che sia tentato di andare via dall'Italia. Il Tianjin Quanjian ha puntato forte su Kalinic, spinto dal giudizio del tecnico Fabio Cannavaro. Far quadrare un affare di questa portata richiede obbligatoriamente molti passaggi, compreso magari quello di convincere la Fiorentina (durissima) a concedere uno sconto sulla clausola (da 50 milioni) inserita qualche tempo fa. Dalla Cina trapela grande ottimismo sulla riuscita dell'affare, da Firenze nessuno commenta.