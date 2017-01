Sono le ore decisive per il futuro di Nikola Kalinic, che sia a Firenze o in Cina: Pantaleo Corvino, direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, in queste ore si trova a Milano ed è stato avvistato anche da Calciomercato.com, in zona Repubblica, assieme a Carlos Freitas, ds della viola.



ACCORDO VIOLA-TIANJIN, DECIDE KALINIC - La Fiorentina ha un accordo di massima con il Tianjin Quanjian, sulla base di un'offerta da parte del club cinese che si aggira intorno ai 38-40 milioni di euro. Ora la palla passa all'attaccante croato: nonostante l'offerta sia vantaggiosa infatti, Kalinic ha chiesto del tempo per poterci riflettere. Tempo che però non potrà essere eccessivo, visto che la Fiorentina deve capire se la cessione si farà oppure no, per potersi cautelare con un sostituto, che deve essere di assoluto livello.



PREVISTO UN NUOVO INCONTRO - Questa sera ci sarà un ulteriore incontro tra gli intermediari del club allenato da Fabio Cannavaro e i dirigenti viola, per verificare nuovamente l'offerta: non c'è distanza tra i due club, che sono intenzionati a portare avanti la trattativa. Ora tutto dipende da Kalinic.