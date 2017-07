Nikola Kalinic non sarà ceduto a breve dalla Fiorentina. La telenovela è destinata a durare ancora almeno una settimana. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, il suo agente sta tornando in questi minuti a Spalato dopo aver registrato il "no" secco del Milan ad investire la cifra richiesta da Corvino (30 mln più bonus). La volontà del ragazzo non è cambiata di una virgola, non riesce ad immaginarsi il prossimo anno con la maglia della Fiorentina. Fassone e Mirabelli hanno però fatto capire chiaramente di non avere fretta e che, al momento, Kalinic non è la priorità.



INTER PISTA CONCRETA - Sempre come riportato dal sito fiorentino, è confermato l’interesse dell’Inter. I nerazzurri sono stati i primi a prendere informazioni sul croato a febbraio per poi mollare la presa nei mesi successivi. Nelle ultime ore sono tornati alla carica e Kalinic ha già detto "sì" all’eventuale trasferimento. Per ora nessuna offerta ufficiale, solo contatti fra le parti ma l’Inter diventa una pretendente reale per l’attaccante viola. Restano vive anche due piste inglesi.