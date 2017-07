Nikola Kalinic è arrivato nel ritiro di Moena lunedì sera: foto, sorrisi e allenamenti in queste prime ore della nuova stagione. Ma anche un colloquio, avvenuto con Stefano Pioli, all'interno dell'albergo: l'allenatore della Fiorentina non pregherà nessuno, lo ha detto, però un tentativo con l'attaccante croato lo ha provato a fare.



LA SPERANZA, L'ULTIMA A MORIRE - Come riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, tra i due ci sono stati anche un abbraccio spontaneo e qualche risata. Il croato continuerà ad allenarsi, visto che ancora la trattativa con il Milan non si è sbloccata, mentre il Marsiglia rimane alla finestra. Intanto Pioli cerca velatamente di far cambiare idea al giocatore.