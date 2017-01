Nikola Kalinic e la Cina, un amore che si può concretizzare grazie ad una ricchissima offerta del Tianjin Quanjian. I dieci milioni di euro netti offerti dai cinesi ancora non bastano per chiudere l'affare, il croato comincerebbe a pensarci ad un trasferimento dai 15 milioni in su.



Comunque c'è da dire che Kalinic non lascerebbe mai la Fiorentina prima della partita contro la Juventus in programma il 15 di gennaio. Una gara importante per tutti, soprattutto per la squadra che sta cercando di rilanciarsi dopo una prima fase di stagione a corrente molto alterna.