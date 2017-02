In attesa di capire se potrà effettivamente recuperare per la sfida di martedì con la Roma, Nikola Kalinic intanto sta pregustando un obiettivo stagionale molto importante: quello dei 15 gol, con il quale scatterà un bonus economico previsto dal suo contratto. Il primo obiettivo, scrive Repubblica, era a quota 10 reti; al secondo ne manca solo una (10 in campionato e 4 in Europa League finora).