Colpo di scena nella trattativa tra la Fiorentina e il Tianjin Quanjian per la cessione di Nikola Kalinic: il giocatore ha detto no alla proposta cinese. Il club allenato da Cannavaro era arrivato a offrire un quadriennale da 10 milioni di euro netti a stagione, ad annunciare il rifiuto è lo stesso Kalinic al portale croato Sportske Novosti: "Resto alla Fiorentina, è una mia decisione. Voglio giocare in Italia, nel club in cui sono stato per due anni e in cui mi trovo bene, ringrazio allenatore e compagni. C'è stata un'enorme pressione sul mio trasferimento, tutti mi spingevano lì. La stampa era come se volesse sbarazzarsi di me, ma non la Fiorentina e i suoi tifosi. Non ho mai detto che mi sarebbe piaciuto andare, quando ho ricevuto la proposta naturalmente ho riflettuto, ma non ho mai espresso la volontà di partire. Non ho mai parlato direttamente con i cinesi, non so neanche quanto il Tianjin abbia offerto alla Fiorentina, io ho ricevuto una proposta e ho deciso di rimanere: è la mia decisione finale".