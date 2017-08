Secondo quanto rivelato da

sta forzando la mano per andare al. Una tratattiva lunga e laboriosa che potrebbe arrivare ad una svolta già nelle prossime ore. Kalinic ha un accordo con il club rossonero per un quadriennale a 3 milioni netti a stagione, aveva già preparato la valigia per raggiungere Milano nella serata di mercoledì. Una partenza bloccata dalla mancata fumata bianca nella trattativa.- L'amministratore delegato del Milan, Marcoha dichiarato: "Lavori in corso.? Così come per le entrate, Mirabelli sta lavorando anche a delle possibili uscite. Non per forza in relazione a chi era in panchina o in tribuna oggi., me lo farò raccontare domani".- Il direttore generale viola Corvino ha incontrato Ramadani, che rappresenta gli interessi di Kalinic, per provare a sbloccare la trattativa.La trattativa franon è ancora conclusa e per questoad oggi è a tutti gli effetti ancora un calciatore viola. La scelta di non presentarsi agli allenamenti ha quindi la conseguenza diretta diSkysportIl Milan offre 25 milioni senza bonus, l'accordo sulle cifre è molto vicino, vanno limati alcuni dettagli. Quel che non ha permesso di sbloccare la situazione è l'intesa sulle modalità di pagamento.