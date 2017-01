I rumours stanno diventando certezze. Voci, mezze ammissioni. L'attaccante della Fiorentina Nikola Kalinic può davvero lasciare la Fiorentina. Destinazione Cina: un affare che i viola non riescono a rifiutare. Troppi 40 milioni, forse anche di più. Una plus valenza alla quale non si può rinunciare. In attesa che i Della Valle prendano la loro decisione c'è chi, in silenzio, aspetta. È Manolo Gabbiadini.



ATTESA - L'attaccante del Napoli tiene un profilo basso. Lavora sodo e con professionalità a Castelvolturno, ma sa che il 1 febbraio non sarà più un giocatore azzurro. La Premier lo aspetta, ma oltre le tante voci nulla di concreto. Eppure non manca molto alla fine del mercato. Come mai? L'ex Sampdoria gradisce sicuramente l'Inghilterra, ma preferirebbe rimanere in Italia. La Fiorentina, appunto, che vendendo Kalinic dovrà sostituire il croato. Gabbiadini può essere l'uomo giusto, soprattutto perché con un allenatore 'creativo' come Sousa potrebbe giocare in varie posizioni ed essere utile anche tatticamente.



I SOLDI NON SONO UN PROBLEMA - Promette gol Gabbiadini e la Fiorentina lo terrà sicuramente presente per il dopo Kalinic. E anche i soldi non saranno un problema, perché i 20 milioni che chiede De Laurentiis arriverebbero dritti dalla Cina, e ne resterebbero altri 20 in cassa. Manolo attende, allora: in silenzio. Senza spingere, per non turbare chi lo aspetta in Inghilterra. Il Southampton la più accreditata, seguita dal West Bromwich Albion. Ma quella chiamata dall'Italia è ciò che vuole e che in fondo si aspetta. Per ripartire dalla Serie A.