Nwankwo Kanu, ex giocatore di Inter ed Arsenal, ha parlato al Sun della situazione di Mesut Özil ed Alexis Sanchez che non hanno ancora rinnovato con i gunners: ''È importante trattenere i giocatori migliori se si vuole andare avanti. È importante trattenere i giocatori migliori se si vuole andare avanti. Özil e Sanchez sono grandi giocatori, perché dovrebbero lasciare un grande club? I tifosi li amano e l’Arsenal deve fare di tutto per trattenerli. Wenger è sempre stato l’uomo giusto per l’Arsenal''.