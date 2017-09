Yann Karamoh si è presentato al San Siro con una grande prestazione. Il francese ha saputo pungere la retroguardia del Genoa con accelerazioni e spunti interessanti e l'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega come Spalletti stia pensando di dargli più spazio in futuro.



"Karamoh, dopo una manciata di minuti nell’esordio assoluto, rischia di essere un inquietante rivale per qualche “senatore” della Pinetina. Ha grandi numeri, fisico da gladiatore e la voglia di stupire. La staffetta con Candreva potrebbe diventare d’obbligo in attesa che il baby-boom interista acquisisca maggiore esperienza. Ma non è detto che Spalletti non possa trasformarlo, ancora grezzo, in un possibile partner fisso di Icardi".