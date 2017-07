La redazione di Sportitalia ha fatto il punto sulla trattativa tra il Napoli e l'Udinese per Orestis Karnezis, spiegando come Napoli offre, per il calciatore, il prestito con diritto di riscatto, mentre l'Udinese vuole la cessione a titolo definitivo. Non c'è accordo al momento, ma l'affare si farà. Mentre Leonardo Pavoletti non andrà in Friuli.