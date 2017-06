Secondo quanto riportato da Goal.com nell'incontro che c'è stato ieri fra il ds della Roma, Monchi, e i dirigenti del Feyenoord per Rick Karsdorp, non è stato trovato l'accordo per l'acquisto del terzino. La richiesta del club olandese è infatti ferma a 20 milioni, mentre i giallorossi non vogliono spingersi oltre quota 16.