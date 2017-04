Nuovo capitolo della saga che vede come protagonisti l'attaccante del Nizza, Mario Balotelli e la pornostar tedesca Katja Krasavice. Dopo il tentato abbordaggio di qualche giorno fa, in cui la bionda attrice hard aveva postato (e poi rimosso) su i propri profili social i messaggi spinti mandati proprio da Super Mario, ora la pornostar è tornata alla carica.



Nei giorni successivi al primo scandalo, Balotelli aveva twittato: "Date a Katja un mio poster, cosi può sognare di stare con me". Katja non se l'è fatto ripetere due volte e grazie ad un fan, o almeno così dice, si è fatta recapitare un poster grandezza natuarale dell'attaccante italiano. La prova? L'ha postata immancabilmente sul proprio profilo instagram in cui, in posa provocante a letto, manda un bacetto a Balotelli. O meglio al suo poster.