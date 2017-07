Oggi il Verona definirà l’arrivo del terzino Felicioli (era ad Ascoli) in prestito biennale (con diritto di riscatto fissato a 3 milioni) dal Milan, i gialloblù continuano a corteggiare Kean (Juventus) per l’attacco e contendono al Genoa il centrocampista bianconero Mandragora. Ore decisive per il passaggio di Cassata (Juve, era all’Ascoli) al Sassuolo, da dove potrebbe partire Peluso in direzione Cagliari o Sampdoria. A proposito di difensori: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, continua il forcing del Torino per Paletta (Milan), per il quale c’è anche l’interesse del Valencia.