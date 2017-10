E' già tempo di 'bilanci' per il nuovo millennio: torna la Next Gen, la classifica stilata dal Guardian, che quest'anno si concentra sui migliori calciatori nel 2000. Giocatori già in rampa di lancio, come Vinicius Junior già acquistato dal Real Madrid, altri prossimi al salto di qualità: Jadon Sancho (nazionale inglese), Ferran Torres (del Valencia e già ribattezzato 'nuovo Asensio') e il centrocampista del Metz e del Liechtenstein Vincent Thill, o ancora figli d'arte come Timothy Weah, che dal padre George ha ereditato classe e passione per il PSG ma non la cittadinanza (è statunitense).



TANTA ITALIA - Ci sono soprattutto tanti giocatori italiani o che militano in Italia nell'elenco del Guardian, guidati da Moise Kean: l'attaccante classe 2000, prodotto del vivaio della Juventus, sta vivendo la sua prima esperienza da 'grande' in Serie A con il Verona, con il quale ha già segnato il suo primo gol stagionale (secondo in Serie A dopo quello messo a segno in bianconero la scorsa stagione). Stessa età ma esperienza diversa per Alessandro Plizzari: quello che è stato indicato dai più come l'erede di Gianluigi Donnarumma (almeno nel settore giovanile del Milan) è in prestito alla Ternana, in Serie B, dove è sempre titolare; citato anche Jorgen Strand Larsen, attaccante della Primavera di Gattuso. Non stanno certo a guardare le altre: l'Inter piazza il difensore belga Flor Van Den Eynden e l'attaccante Facundo Colidio (arrivato dal Boca Juniors), la Roma ha il centrocampista Keres Masangu (strappato al KV Mechelen). Chiude la Lazio, che oltre all'esterno Pedro Neto vede brillare la stella Ionut Rus, ribattezzato dagli inglesi il 'Donnarumma romeno'.



L'elenco completo.



Facundo Colidio (Argentina) - attaccante, Inter

Benjamin Garre (Argentina) - esterno, Manchester City

Dylan Pierias (Australia - difensore, Melbourne City

Romano Schmid (Austria) - centrocampista, Red Bull Salisburgo

Keres Masangu (Belgio) - centrocampista, Roma

Flor Van Den Eynden (Belgio) - difensore, Inter

Rijad Sadiku (Bosnia) - difensore, FK Sarajevo

Lincoln (Brasile) - attaccante, Flamengo

Paulinho (Brasile) - trequartista, Vasco da Gama

Vinicius Junior (Brasile) - trequartista, Flamengo (in prestito dal Real Madrid)

Kun Temenuzhkov (Bulgaria) - attaccante, Leeds United

Alphonso Davies (Canada) - esterno, Vancouver Whitecaps

Kenny Rocha Santos (Capo Verde) - trequartista, Saint-Etienne

Branco Provoste (Cile) - trequartista, Colo Colo

Wang Jiahao (Cina) - esterno, AE Josep Maria Gené

Jaminton Campaz (Colombia) - attaccante, Deportes Tolima

Michele Sego (Croazia) - attaccante, Hajduk Spalato

David Colina (Croazia) - difensore, Dinamo Zagabria

Victor Jensen (Danimarca) - centrocampista, Ajax

Callum Hudson-Odoi (Inghilterra) - attaccante, Chelsea

Jadon Sancho (Inghilterra) - esterno, Borussia Dortmund

Yacine Alli (Francia) - centrocampista, PSG

Amine Gouiri (Francia) - centravanti, Lione

Jann-Fiete Arp (Germania) - centravanti, Amburgo

Christian Fruchtl (Germania) - portiere, Bayern Monaco

Jean-Manuel Mbom (Germania) - centrocampista, Werder Brema

Eric Ayiah (Ghana) - centravanti, Charity Stars

Giorgos Antzoulas (Grecia) - difensore, Asteras Tripolis

Dominik Szoboszlai (Ungheria) - centrocampista, FC Liefering

Egy Maulana Vikri (Indonesia) - trequartista, svincolato

Mohammad Sharifi (Iran) - centrocampista, Esteghlal Khuzestan

Mohammed Dawood (Iraq) - attaccante, Al Naft FC

Moise Kean (Italia) - attaccante, Verona (in prestito dalla Juventus)

Alessandro Plizzari (Italia) - portiere, Ternana (in prestito dal Milan)

Rei Hirakawa (Giappone) - centrocampista, FC Tokyo

Vincent Thill (Lussemburgo) - trequartista, Metz

Hadji Dramé (Mali) - esterno, Yeelen Olympique de Bamako

Diego Lainez (Messico) - esterno, Club América

Lutsharel Geertruida (Olanda) - difensore, Feyenoord

Kik Pierie (Olanda) - difensore, Heerenveen

Erling Braut Haaland (Norvegia) - attaccante, Molde

Jorgen Strand Larsen (Norvegia) - attaccante, Milan (in prestito dal Sarpsborg)

Pedro Neto (Portogallo) - esterno, Lazio

Ionut Rus (Romania) - portiere, Lazio

Kirill Kolesnichenko (Russia) - esterno, Chertanovo

Ilya Martynov (Russia) - difensore, Krasnodar

Armin Djerlek (Serbia) - centrocampista, Partizan Belgrado

Lyle Foster (Sudafrica) - attaccante, Orlando Pirates

Antonio Blanco (Spagna) - centrocampista, Real Madrid

Miguel Baeza Pérez (Spagna) - centrocampista, Real Madrid

Abel Ruiz (Spagna) - attaccante, Barcellona

Ferran Torres (Spagna) - attaccante esterno, Valencia

Filston Mawana (Svedese) - attaccante, Hoffenheim

Lorenzo Gonzalez (Svizzero) - attaccante, Manchester City

Berke Ozer (Turchia) - portiere, Altinordu

Timothy Weah (Stati Uniti) - attaccante, Paris Saint-Germain

Andrew Carleton (Stati Uniti) - esterno offensivo, Atlanta United

Gustavo Viera (Uruguay) - centravanti, Liverpool (Uruguay)

Jan Carlos Hurtado (Venezuela) - centravanti, Deportivo Tachira

Christian Makoun (Venezuela) - centrocampista, Zamora