La Juventus va in missione e si guarda il proprio gioiello. Come appreso da Calciomercato.com, infatti, un osservatore bianconero questa sera terrà d'occhio i progressi di Moise Kean nella sfida tra Verona e Benevento, fondamentale per la salvezza e ancora utile a mettere in vetrina quel talento classe 2000 che la Juve ha prestato all'Hellas del ds Fusco proprio all'ultimo giorno di mercato, dopo un'estate piena di cambi di rotta. Intanto, Marotta e Paratici rimangono convinti delle sue qualità e lo faranno seguire dal vivo in più di un'occasione, come questa sera al Bentegodi.



DALLA PLUSVALENZA A RAIOLA - Tra luglio e agosto, la Juventus dopo aver rinnovato il contratto di Kean facendogli firmare quello che formalmente è il suo primo accordo da professionista (triennale, il massimo consentito alla sua età) ha optato per la soluzione 'interna', decidendo di mandare Moise in prestito in Serie A piuttosto che all'estero. Inizialmente il suo agente Mino Raiola ha spinto per questa opportunità, magari legata a un club di prima fascia in Olanda piuttosto che da zona retrocessione in Italia; la decisione poi è maturata insieme ai dirigenti bianconeri e adesso c'è soddisfazione per l'inizio del percorso con l'Hellas. Ma la Juve ha anche rifiutato una proposta da 7 milioni dal Feyenoord che poteva significare sostanziosa plusvalenza per un talento sì, ma ancora tutto da verificare nel tempo. A Torino però puntano su Kean, lo dicono i fatti. Ora tocca a lui. Sotto gli occhi della Juve.