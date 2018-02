All'improvviso Moise Kean. Tra alti e bassi comprensibili per un ragazzo del 2000, l'attaccante di proprietà della Juventus si sta prendendo il Verona e dimostrando di poter stare eccome in questa Serie A: un predestinato nelle idee della società bianconera come del suo agente Mino Raiola, il percorso studiato con il prestito all'Hellas funziona. E i due gol di Firenze sono il biglietto da visita di un giovanissimo centravanti in crescita continua. Tanto che la Juventus, nell'ultima settimana di mercato, ha visto proprio l'entourage di Kean per un confronto sul futuro dell'attaccante sempre più ricercato in prospettiva.



ANCORA JUVE - Dopo aver rinnovato il suo contratto in estate, la Juve ha deciso di non cederlo neanche per 7/8 milioni di euro di plusvalenza piena proposti da due club olandesi portati da Mino Raiola; priorità al percorso di Moise, adesso la sua buona annata (ancora da completare) a Verona ha portato Marotta e Paratici a rifiutare anche la proposta del Leeds, pronto a prendere in prestito Kean da subito pagandone interamente l'ingaggio. No, grazie: la Juve non ha voluto interrompere la stagione del suo attaccante che a fine mese diventerà maggiorenne, neanche di fronte alla possibilità di un acquisto a titolo definitivo in caso di Premier League. Perché più di un club inglese ha contattato Raiola con l'idea di prenotare Moise anche per la prossima stagione: niente da fare, i bianconeri hanno alzato un muro e ritengono che il suo valore superi i 20/25 milioni di euro, visti i prezzi di questo mercato. La strategia è cambiata, non è arrivato Pellegri e allora si punterà tutto su Kean come centravanti del futuro. Ogni mossa sarà ponderata, niente cessione definitiva o plusvalenza, da giugno si vedrà quale prestito rappresenterà la soluzione migliore. Con Moise sempre più presente nei piani della Juve...