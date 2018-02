Compie oggi 18 anni Moise Kean, attaccante di proprietà della Juventus ma in prestito all'Hellas Verona considerato uno dei migliori talenti del campionato italiano. Il centravanti lo scorso anno è stato il primo millenials a realizzare un gol in serie A e quest'anno sta disputando una buona stagione con la formazione gialloblù. Di lui si conosce molto ma non tutti sanno dove la Juventus lo ha scovato quando era ancora un bambino: nel Torino.



Fino all'età di 10 Moise Kean ha infatti giocato nella scuola calcio granata, mettendosi in luce tra i coetanei e facendo intuire tutte le sue potenzialità. Il talento dell'attaccante di origini ivoriane non è passato inosservato tra i dirigenti del Torino, ma neanche tra quelli della Juventus che sono riusciti a convincerlo a lasciare la maglia granata per quella bianconera.