Io ci sono! Sempre pronto per dimostrare il mio valore e la mia professionalità. Ma oggi la società ha deciso di non farmi giocare... — keita balde diao (@keitabalde14) 19 luglio 2017

Ore tese in casadove non si accenna a placare il caso. Dopo la "fuga" anel giorno libero concesso alla squadra in cui ha incontrato anche il suo agente Roberto Calenda, l'attaccante senegalese era tornato in ritardo al ritiro di Auronzo di Cadore confortissima su di lui e laal lavoro ancora sottotraccia.Lanon ha gradito gli atteggiamenti del ragazzo, che oltre al ritardo ha anche aggiunto molti like social sospetti, fra cui anche quelli ai post instagram di. Oggi il club biancoceleste ha in programma un'amichevole contro la Triestina e come ufficializzato anche dallo stesso giocatore sul proprio profilo twitter, sarà lasciato in tribuna.Sempre nel suo messaggio twitter, l'attaccante ha voluto ribadire come la scelta sia stata solo da parte della squadra. L'ennesima rottura?Se l'Inter è rimasta fredda davanti alla richiesta della Lazio ora è proprio la Juventus ad essere tornata forte sul giocatore. Dopo aver mollato ufficialmente Patrick Schick i bianconeri sono nuovamente alla ricerca di una punta.