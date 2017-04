La partita contro il Palermo Keita Balde Diao la ricorderà a lungo: anche perché sul suo comodino stasera guarderà il pallone che si è portato a casa grazie alla sua tripletta. La sua prestazione favolosa lancia la Lazio verso l'Europa League, grazie alle sconfitte concomitanti di Milan e Inter. Ma serve a qualcosa di più, un un momento molto delicato: potrebbe propiziare ulteriormente l'opzione rinnovo.



Keita champagne, e il rinnovo si avvicina?



Un brindisi stasera Keita lo farà, con uno sguardo al pallone, ma in settimana già erano arrivati spifferi agli addetti ai lavori di un possibile disgelo tra l'entourage di Keita e la società. Quello di Keita, 3 gol da manuale per lui, fa parte di un altro trittico, quello dei rinnovi, che pesano sulla scrivania di Tare e Lotito: quello dello spagnolo è in buona compagnia, insieme a quello di Lucas Biglia e quello di Stefan De Vrij. Dei 3, quello più vicino sembrava quello del capitano della Lazio Lucas Biglia, che non ha mai nascosto la volontà di rimanere a Roma. De Vrij dal canto suo sembra il più vicino a partire dei tre, e Keita Balde Diao?



Il classe '95 da sempre è stato al centro di voci di mercato che poi non hanno trovato acquirenti concreti, forti, capaci di fare un'offerta importante, tanto da convincere Lotito a cederlo. La tensione per il rinnovo dell'ex Primavera raggiunge momenti alti, quasi sublimi, quando a suon di tweet il suo procuratore Calenda risponde duro al ds Tare, che in mixed zone aveva risposto così ad una domanda sul rinnovo: "Non mi occupo di procuratori, di chi o di chi sarà, mi preoccupo del fatto che è un giocatore della Lazio, capisco la curiosità ma alla lunga non diventa piacevole fare sempre domande su di lui". La risposta piccata ha fatto il giro del web: "Un direttore dovrebbe conoscere la situazione dei suoi calciatori", Calenda dixit. Tensione alle stelle.



Ma il peggio sembra alle spalle, i rumours parlano chiaro: qualche piccolo avvicinamento c'è stato, il dialogo per il rinnovo è intrecciato. Inzaghi contro il Palermo decide di mandare in campo Keita sciogliendo così il dualismo con Lulic, in gran forma, sacrificando Felipe Anderson in una posizione a tutta fascia che chiaramente non gradisce. E Keita risponde così: tre gol, due di pregevole fattura, con tutti i numeri del suo repertorio in bella mostra. In questo campionato fanno 11 reti: un bel biglietto da visita per Keita, da spendere al tavolo del rinnovo.