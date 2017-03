Come Marko Pjaca, un anno dopo. Ricordate l'estate di fuoco con la sfida apertissima tra Milan e Juventus per assicurarsi il gioiello della Croazia, protagonista assoluto agli Europei? Nonostante il blitz balcanico di Adriano Galliani, furono Marotta e Paratici a garantirsi l'acquisto dell'ala dalla Dinamo Zagabria, un gol in Champions e tanta sfortuna fino alla lesione al menisco che gli costerà tanti mesi di stop. Una situazione simile potrebbe riproporsi presto per Keita Baldé, jolly offensivo che la Lazio ha scovato (al Barça), coccolato e cresciuto fino a un bivio per giugno.



ASSALTO JUVE - Il suo contratto a scadenza 2018 fa rumore, perché Keita ad oggi non ha avviato alcun dialogo col club di Lotito per rinnovare. Anzi, sembra sempre più probabile una decisione drastica: addio in estate o si rischia di perderlo a parametro zero tra un anno. Così si è attivata la Juventus, ve lo raccontiamo da mesi, Keita piace tantissimo al ds Paratici e con Bernardeschi è in cima alla lista delle ali per i bianconeri che stravedono per il senegalese. Uno dei due può arrivare davvero, la Juve ci lavora e non ha fretta, può trovare l'accordo col giocatore e trattare con Lotito - cosa mai facile in questi casi -, in alternativa provare a prenotarlo per giugno 2018. I contatti con l'entourage sono partiti da mesi.



MILAN ATTIVO - Non si arrende però anche il Milan, l'altro club in corsa decisa e convinta su Keita Baldé: Mirabelli lo ha seguito in diverse uscite pubbliche, non è un caso. E stravede per le qualità di un ragazzo del '95 che da anni ottiene ottimi risultati a livelli alti. Ecco perché dopo il closing si conta di dare l'assalto a Keita, la sfida con la Juve è più aperta che mai. Con prerogative simili a Pjaca: i rossoneri offrono posto da titolare e un trattamento quasi da star, i bianconeri l'occasione di diventare un big a lungo termine e giocarsi Champions League e tutti gli obiettivi stagionali per vincere. Palla a Keita, Lotito non si è ancora arreso, anzi. La partita è ancora lunga...