“Non darti mai per vinto, le grandi cose richiedono tempo”. Cosìin uno dei suoi tanti post pubblicati su Instagram (decisamente uno dei suoi mezzi di comunicazione preferiti). Il senegalese utilizza il noto social network anche in qualità di testimonial di una marca d’abbigliamento, ma all’improvviso è spuntata una. Nei sogni del classe 1995 ci sono grandi progetti,. La Juventus, forte della volontà del giocatore di vestire la maglia bianconera nonostante l’interesse di Inter, Milan e Napoli, è pronta a portare a termine l’operazione col presidente Claudio Lotito., in scadenza di contratto nel 2018 con la Lazio., ma la società bianconera ha pronto un rilancio decisivo per aggiudicarsi le prestazioni del senegalese.Keita, salvo sorprese,, atteso domani in gruppo dopo il problema muscolare accusato settimana scorsa. Keita sarà in panchina, Roberto Calenda (suo agente) in tribuna, a mediare tra le due società. L’obiettivo bianconero è quello di ottenere il sì di Lotito subito dopo la Supercoppa, quando ci sarà un nuovo contatto diretto, faccia a faccia. La Juve vuole accontentare il presidente della Lazio, regalando Keita a Massimiliano Allegri.. Una vera e propria partita a scacchi, a tre. Nessuno è intenzionato a mollare; per le grandi cose, come dice Keita, serve tempo.