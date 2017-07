Sul campo, con l'allenamento mattutino prima della partenza per la sede del ritiro,dove l'arrivo è programmato per la serata; e, soprattutto, sul mercato.è stato tra i primi ad arrivare, oggi è toccato asostenere le visite mediche e, nella giornata di domani, è atteso anche. Tre casi spinosi per, tre casi che tengono in ansia il popolo biancoceleste.- Il presidente dellacombatte tra la volontà di rinnovare i contratti dei tre big e la realtà delle offerte pervenutegli sulla scrivania. L'esterno offensivo ha detto no all'offerta del, che aveva accontentato anche il club laziale, perché vuole vestire fortemente la maglia bianconera. La, però, non vuole offrire a Lotito quanto chiede e si rischia il braccio di ferro. Sullo sfondo il, conche ci pensa, e la proposta di rinnovo: il numero 1 biancoceleste ha pronta l'ultima offerta, con stipendio portato a 2 milioni di euro e inserimento di una clausola rescissoria. E l'olandese? Anche lui in scadenza nel 2018, è già pronta l'offerta per il rinnovo: 2 milioni a stagione, come per il senegalese, e clausola tra i 20 e i 30 milioni. E anche l'exè finito nel mirino dei bianconeri. E' previsto un faccia a faccia con entrambi prima della partenza e tracciare una linea per il futuro: la volontà della Lazio è quella di non creare casi e arrivare a rotture a ritiro in corso. E- Il caso più spinoso, che sta assumendo i tratti di una telenovela. Capitano, anche lui in scadenza nel 2018, ha già detto sì alla proposta del Milan (triennale da 3,5 milioni di euro), manifestando alla società la sua volontà di vestire rossonero. Manca ancora l'accordo con il club biancoceleste, che ha già presentato l'offerta di rinnovo: 3 milioni a stagione per 5 anni, con un futuro, poi, in dirigenza. Anche qui si attende l'incontro col presidente, che potrà svelare quello che sarà il futuro del Principito. 3 situazioni che non sono ancora casi, con Lotito a lavoro per non farli diventare tali.