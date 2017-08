A volte ritornano. O meglio, a volte ci riprovano. Dopo il tentativo del Milan, che ha di nuovo provato a fare un'offerta per Keita, rifiutata, ora tocca di nuovo all'Inter. Nelle ultime ore i nerazzurri avrebbero bussato nuovamente alla Lazio per chiedere informazioni sul talento senegalese. Ieri notte ci sarebbe stata una telefonata, utile per riallacciare i rapporti tra le due societa. Margini della trattativa quasi inesistenti: la richiesta di Lotito rimane 30 milioni, il ds Ausilio potrebbe provarci nei prossimi giorni. L'Inter dovrà convincere Lotito, e soprattutto Keita: manca pochissimo, oramai solo una settimana alla fine del mercato. Sembra quasi un'impresa titanica.