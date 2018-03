Tsubasa is back #SK6 Un post condiviso da Sami Khedira (@sami_khedira6) in data: Mar 5, 2018 at 8:37 PST

"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".. Una volta erano i pomeriggi su; poi le mattine su Italia 1 oppure le sere su Italia 2. E ora, rieccoli, più forti di prima, sui social. Più precisamente, sul profilo Twitter di Samie su quello Instagram diBaldé. Il centrocampista dellaposta una foto in cui esce vittorioso da una doppia scivolata die si paragona a un grande numero 10 del passato; l'esterno offensivo del Monaco si è disegnato lo stesso numero 10 su una scarpa e il suo alter ego sull'altra: i personaggi dinon vanno mai fuori moda!forte comeche sconfigge i gemellisembra chiedere aiuto alla fantasia diper il suo piede destro e alla potenza diper il suo sinistro.- Non solo i ricordi dei giocatori, conche sono stati tra i tuoi migliori amici d'infanzia, ma anche una serie che continua. Già, perché sia in versione cartacea che animata sono pronti ad arrivare nuove puntate, nuove immagini, nuove storie. Il primo episodio deldell'anime verrà trasmesso inil 2 aprile e si rivivrà la saga delle elementari, quando Oliverentra a far parte della scuolae conosce l'inseparabile Bruce. Per il manga, invece, si tratta di due spin-off . Uno scritto e disegnato dal sensei Yōichi: il titolo èe si parlerà, ancora, della saga dei tornei scolastici alle elementari; l'altro, invece, si chiamerà, realizzato da Kunikazu Toda.@AngeTaglieri88