Un episodio che avrebbe potuto cambiare il destino della Coppa Italia, e forse anche il mercato: Keita Baldé ha provato a trascinare la sua Lazio e ha spaventato la Juventus in finale dopo pochissimi minuti, ma la sua conclusione si è spenta contro il palo alla destra di Neto e da lì i bianconeri hanno dilagato.



Sarebbe potuta cambiare la partita dei biancocelesti, non costretti a inseguire ma liberi di difendere il risultato e pungere in contropiede, ma appunto sarebbe potuta cambiare anche la sorte personale del senegalese: non è un segreto che Keita sia uno degli obiettivi proprio della Juventus, a caccia di esterni offensivi per il 4-2-3-1 e ingolositi dalla situazione contrattuale del ragazzo, in scadenza nel 2018. Il rinnovo non c'è e si allontana di giorno in giorno, c'è distanza tra le parti (l'offerta della società arriva a massimo 2 milioni a stagione, l'ala ne vorrebbe poco meno del doppio) e pesa la frattura tra l'agente del giocatore e il presidente laziale Lotito, ma la sua bottega è storicamente cara e anche in questo scenario strappare Keita non è semplice: richiesta da 40 milioni di euro, verosimilmente non negoziabile al di sotto dei 25-30 milioni. Non mancano le rivali, dal Milan dove Mirabelli è un grande sponsor al Siviglia rimasto stregato dalle sue prestazioni, ma i bianconeri vogliono fare sul serio, pronti ad accelerare alla prima apertura da parte della Lazio per bruciare la concorrenza e prendere Keita. Quello che ha spaventato ma non ha fatto male. Un palo sliding doors: se quel pallone fosse entrato forse si parlerebbe di un'altra finale, e di altre intenzioni da parte della Juve.