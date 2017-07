L'offerta ha quasi fatto saltare il banco. Ben 30 milioni di euro sul tavolo della Lazio per Keita Baldé: la firma è di Aurelio de Laurentiis, il Napoli ci ha provato anche nelle ultime settimane ma senza trovare il giusto feeling con l'ala senegalese e il suo agente Calenda. Sì, l'assalto al gioiello di casa Lazio è continuo. E Lotito avrebbe accettato volentieri quelle cifre, la valutazione che fa di Keita è proprio quella - milione più, milione meno - nonostante il contratto a scadenza nel prossimo giugno e nessun accordo per rinnovarlo.



LA JUVE PREME - Insomma, Keita rifiuta e va avanti. Punta su altre destinazioni, ha escluso anche l'ipotesi West Ham e sa che la Juventus sta facendo sul serio da mesi: l'accordo tra i bianconeri e il senegalese è pronto da tempo, come ampiamente raccontato. Perché Keita direbbe sì alla coppia Marotta-Paratici, nessun mistero, i dialoghi sono avviati da mesi. Il problema? Trovare l'accordo tra club: l'offerta della Juve è da 20 milioni secchi, senza bonus o contropartite al momento. E la richiesta di Lotito è ben più alta, c'è una distanza da colmare nella prossima settimana, probabilmente quella della verità. Perché nel frattempo l'Inter resta informata, non ha mai formulato un'offerta alla Lazio fin qui ma i contatti li ha avviati eccome; all'estero, il Monaco è vigile. Ecco perché la Juve ha fretta e conta di rilanciare, vuole prendere Keita ed evitare un'asta. Proprio quello in cui spera Lotito...