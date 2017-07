Il braccio di ferro tra Keita e la Lazio è ufficialmente iniziato. Il tweet con cui il giocatore è ha accolto la notizia della sua esclusione dalla terza amichevole contro la Triestina ha squarciato il ritiro in un pre-tweet e post-tweet: "Io ci sono! Sempre pronto per dimostrare il mio valore e la mia professionalità. Ma oggi la società ha deciso di non farmi giocare...". Ma i tifosi della Lazio, da che parte stanno?



Non dalla parte di Keita, sembra chiaro. Lo apostrofano a male parole, non hanno gradito gli atteggiamenti del senegalese, reo di aver tirato troppo la corda. L'ambiente ha la sensazione che il braccio di ferro sia strumentale ad un eventuale approdo alla Juventus, alle condizioni della Juventus. E se i tifosi di Milan e Inter sono arrivati in massa sotto il tweet per tirarlo dall'una o dall'altra parte (addirittura foto d'epoca al Barcellona, con Keita bambino ed un giovanissimo Icardi in maglia blaugrana), i tifosi della Lazio hanno il dente avvelenato. Sono furibondi, non accettano l'ennesima puntata di una storiaccia di sgambetti e male parole più eterna della città stessa. E così gli rispondono a tono : "Non esisti solo tu, fenomeno! (ironico, vagamente)" , e poi più soft, si fa per dire: "Dio li fa e poi li accoppia", con il riferimento al tandem con Calenda (twittatore incallito anche lui, agente di Keita). Un certo vezzo estetico non sfugge ai tifosi: "Hai la testa o la usi solo per tingerti i capelli?", poi la sentenza: "La Lazio è più grande di te. Hanno fatto bene". All'esterno viene anche rimproverata proprio la mancanza di professionalità, annunciata in pompa magna nel tweet: "Impara pure a rispettare le regole,gli orari,i compagni,i tifosi,la società che ti ha valorizzato". C'è chi usa una logica stringente: "Hai bisogno di qualche sottotitolo?..Un allenatore dovrebbe provare la squadra con giocatori che andranno via e che vogliono andare via?". Comunque sottotitoli presenti su Televideo, in caso.

Non solo, la richiesta è comune, alla romana: "Mettici la facci e dicci che voi fa ". Un tifoso della Juventus prova ad immischiarsi: "Quindi Lotito lascia fuori rosa l'unico giocatore che gli fa la differenza per un capriccio?", ma oramai la valanga è partita: "Dije che almeno 5 minuti in porta te li devono fa fa!", "Ora vai! Insegna ai Milanesi a guidare le Lamborghini!" (riferimento ad un episodio di guida non troppo soft di qualche tempo fa, qui c'è della storiografia accurata), "Aho, ma taa stai a guardà? Quanto stanno?". Con chiaro riferimento a Lazio-Triestina, vissuta da spettatore. Ah, abbiamo tralasciato gli insulti: "Ao hai rotto il ca###,e basta te e quel coj### romanista de Calenda avete stufato,VATTENE!!!", per finire: "La tua professionalità... a cazz### mejo che tu e il tuo procuratore nn ve presentate più a Roma". C'è chi prova a ragionare: "Ti abbiamo accolto bambino e fatto diventare uomo, dov'è la riconoscenza?Ti abbiamo sempre sostenuto,ma non siamo stupidi.Vattene o rinnova". E infine, la proposta indecente: "Vieni al Foggia (insulto), con te andiamo in Serie A". Per sicurezza anche in inglese, non sia mai non capisca: "Come to Foggia". Baiano, Signori, e Keita, e si sogna la Serie A.